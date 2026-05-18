Jimmy Fairly è il brand di occhiali che dominerà l’estate 2026 senza fare troppo rumore

Un nuovo marchio di occhiali sta diventando protagonista nelle scene estive del 2026, apparendo nelle foto di molte fashion girl, nei selfie scattati fuori dai caffè parigini e nei post dedicati alle vacanze con didascalie come “out of office but emotionally online”. Il brand si sta diffondendo senza grandi clamori, conquistando uno spazio tra le preferenze di chi cerca accessori di tendenza per la stagione calda. La sua presenza si nota soprattutto sui social e tra le influencer.

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