Jimmy Fairly è il brand di occhiali che dominerà l’estate 2026 senza fare troppo rumore
Un nuovo marchio di occhiali sta diventando protagonista nelle scene estive del 2026, apparendo nelle foto di molte fashion girl, nei selfie scattati fuori dai caffè parigini e nei post dedicati alle vacanze con didascalie come “out of office but emotionally online”. Il brand si sta diffondendo senza grandi clamori, conquistando uno spazio tra le preferenze di chi cerca accessori di tendenza per la stagione calda. La sua presenza si nota soprattutto sui social e tra le influencer.
C’è un nuovo nome che sta comparendo ovunque nei dump estivi delle fashion girl, nei selfie “accidentally iconic” fuori dai café di Parigi e nei caroselli vacanza con caption tipo “out of office but emotionally online”. E no, non arriva da una mega maison ultra-logoizzata. Il brand di occhiali che sta silenziosamente conquistando l’estate 2026 si chiama Jimmy Fairly — ed è praticamente il nuovo codice segreto delle cool girls. Jimmy Fairly farà impazzire l’estate 2026 per quanto riguarda gli occhiali da sole (stay tuned). Per anni abbiamo vissuto sotto il dominio assoluto degli occhialini micro anni ’90: montature tiny, lenti strette, vibe da “I don’t care but actually I do”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
SS26 Fashion Trends to Skip This Season (And the Ones to Try)
Sullo stesso argomento
“Cuneo Summer Events”: nasce il brand unico che accende l’estate 2026 tra concerti, cultura e 50 appuntamentiLa città si prepara a vivere un’estate 2026 all’insegna della continuità, della partecipazione e di una nuova identità condivisa.
Occhiali da sole: i più cult della Primavera-Estate 2026 in 6 tendenze irresistibiliGli styling si accendono di colore con le montature declinate nelle nuance più audaci e pop.
Jimmy Fairly è il brand di occhiali che dominerà l’estate 2026 senza fare troppo rumoreC’è un nuovo nome che sta comparendo ovunque nei dump estivi delle fashion girl, ... msn.com
Jimmy Fairly scommette sull’Italia e fa il bis a MilanoJimmy Fairly spinge sul retail in Italia. Il brand francese di occhiali ha inaugurato il suo secondo store milanese. Dopo l’opening di novembre in corso Garibaldi, il marchio scommette ora su Porta ... milanofinanza.it