Un infermiere di famiglia e comunità ha viaggiato dalla Calabria alla Toscana per approfondire il modello organizzativo adottato dalla Asl Toscana sud est nell’assistenza territoriale. La visita si inserisce in un percorso di confronto tra diverse realtà regionali, con l’obiettivo di conoscere le modalità operative e le pratiche adottate. La struttura sanitaria toscana ha attirato l’attenzione di operatori provenienti da altre regioni, che cercano spunti e metodi per migliorare l’assistenza sul territorio.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Il modello organizzativo della Asl Toscana sud est nel campo dell'assistenza territoriale diventa un punto di riferimento anche oltre i confini regionali. Circa 90 studentesse e studenti iscritti al Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità dell'Università della Calabria hanno scelto l'Azienda sanitaria come sede del proprio tirocinio formativo. Fino al 25 maggio una prima parte del gruppo — circa 40 futuri infermieri di famiglia e di comunità — sarà ospite della Asl Toscana sud est per un percorso di osservazione e formazione sul campo. A ottobre è previsto l'arrivo di ulteriori tirocinanti, fino a raggiungere complessivamente circa 90 partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infermiere di famiglia e comunità, dalla Calabria alla Toscana per imparare il modello della Asl

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Casa della Comunità Pablo, arriva l’infermiere di famigliaUna nuova figura sanitaria pensata per avvicinare sempre di più la cura ai cittadini.

Festival della Salute Mentale: il contributo della Asl Toscana sud est tra giovani, comunità e nuove sfideSi rinnova e si rafforza nel 2026 l’impegno della ASL Toscana Sud Est all’interno del Festival della Salute Mentale, promosso dall’Università di...

Sarà sentito in questura l’infermiere amico della famiglia Di Vita. A supporto della Squadra Mobile anche lo Sco, struttura investigativa specializzata nel settore informatico rainews.it/tgr/molise/vid… #ioseguoTgr x.com

Infermiere di famiglia e comunità, dalla Calabria alla Toscana per imparare il modello della AslCirca 90 studentesse e studenti del Master dell'Università di Cosenza in tirocinio nella Asl Toscana sud est: un'esperienza sul campo in una delle realtà più avanzate nella declinazione concreta dell' ... lanazione.it

Non provare rimpianto reddit

L’infermiere di famiglia. Una soluzione per la cronicità? Ne abbiamo parlato con infermieri, medici e cittadiniUna figura professionale ancora non strutturata a livello nazionale. Per adesso ci sono sperimentazioni regionali diffuse più nel Centro-Nord che al Sud, Antesignano il Friuli Venezia Giulia che ha ... quotidianosanita.it