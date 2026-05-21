Infermiere di famiglia e comunità dalla Calabria alla Toscana per imparare il modello della Asl

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un infermiere di famiglia e comunità ha viaggiato dalla Calabria alla Toscana per approfondire il modello organizzativo adottato dalla Asl Toscana sud est nell’assistenza territoriale. La visita si inserisce in un percorso di confronto tra diverse realtà regionali, con l’obiettivo di conoscere le modalità operative e le pratiche adottate. La struttura sanitaria toscana ha attirato l’attenzione di operatori provenienti da altre regioni, che cercano spunti e metodi per migliorare l’assistenza sul territorio.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – Il modello organizzativo della Asl Toscana sud est nel campo dell'assistenza territoriale diventa un punto di riferimento anche oltre i confini regionali. Circa 90 studentesse e studenti iscritti al Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità dell'Università della Calabria hanno scelto l'Azienda sanitaria come sede del proprio tirocinio formativo. Fino al 25 maggio una prima parte del gruppo — circa 40 futuri infermieri di famiglia e di comunità — sarà ospite della Asl Toscana sud est per un percorso di osservazione e formazione sul campo. A ottobre è previsto l'arrivo di ulteriori tirocinanti, fino a raggiungere complessivamente circa 90 partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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