Nuovo indice AI | ecco la sfida per la maturità digitale dei manager

Notizia in breve

È stato presentato un nuovo indice AI per valutare la maturità digitale dei manager. La sfida principale riguarda la differenza tra l'uso quotidiano dell'intelligenza artificiale e la sua integrazione a livello strategico. Sono state identificate domande chiave, come come riconoscere questa distinzione e quali competenze specifiche sono necessarie ai manager per gestire l'automazione. L’obiettivo è misurare il livello di preparazione delle figure manageriali nell’ambito dell’adozione dell’intelligenza artificiale.