Nuovo indice AI | ecco la sfida per la maturità digitale dei manager
È stato presentato un nuovo indice AI per valutare la maturità digitale dei manager. La sfida principale riguarda la differenza tra l'uso quotidiano dell'intelligenza artificiale e la sua integrazione a livello strategico. Sono state identificate domande chiave, come come riconoscere questa distinzione e quali competenze specifiche sono necessarie ai manager per gestire l'automazione. L’obiettivo è misurare il livello di preparazione delle figure manageriali nell’ambito dell’adozione dell’intelligenza artificiale.
Come distinguere l'uso quotidiano dell'IA dalla sua reale integrazione strategica?. Quali competenze specifiche servono ai manager per governare l'automazione?. Come può l'intelligenza artificiale potenziare il valore del Made in Italy?. Quali sono le sei direttrici per guidare la trasformazione del Paese?.? In Breve Analisi condotta su un campione di circa 1800 manager pubblici e privati. Partecipazione istituzionale di Barelli, Battistoni, Zangrillo, Benifei e Baldelli alla Camera. Presentazione dell'indice mercoledì 10 giugno 2026 per l'80esimo anniversario di Cida. Sei direttrici strategiche per modernizzare PA, welfare e sovranità tecnologica europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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