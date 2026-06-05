AI a Montecitorio presentazione 1° indice su maturità manageriale
A Montecitorio è stato presentato il primo indice sulla maturità manageriale, sviluppato dalla Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità. La pubblicazione riguarda un rapporto che analizza le competenze e il livello di preparazione dei dirigenti nel contesto italiano. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e professionali, senza ulteriori dettagli su contenuti specifici o risultati.
(Adnkronos) – Cida – la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità – e AI4I, l’Istituto Italiano per l’Intelligenza artificiale nell’Industria, promuovono l’incontro 'Leadership e governo dell’Intelligenza Artificiale', per mercoledì 10 giugno, ore 10 – 13, alla Camera dei deputati, aula dei Gruppi Parlamentari, in via di Campo Marzio 78, Roma. Nel corso dell’evento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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