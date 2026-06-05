AI a Montecitorio presentazione 1° indice su maturità manageriale

Notizia in breve

A Montecitorio è stato presentato il primo indice sulla maturità manageriale, sviluppato dalla Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità. La pubblicazione riguarda un rapporto che analizza le competenze e il livello di preparazione dei dirigenti nel contesto italiano. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e professionali, senza ulteriori dettagli su contenuti specifici o risultati.