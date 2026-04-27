Calabria sfida digitale | ecco come i servizi online cambiano la vita

In Calabria, si sta assistendo a una crescita dei servizi online rivolti ai cittadini, con iniziative che mirano a colmare il divario digitale nella regione. Tra queste, l'organizzazione Udicon ha avviato il progetto Digitalmentis, che coinvolge le città di Cosenza e Praia a Mare. Lo scopo è facilitare l'accesso ai servizi digitali e migliorare l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte della popolazione locale.

? Cosa sapere Udicon promuove il progetto Digitalmentis a Cosenza e Praia a Mare per il divario digitale.. L'obbligo della carta d'identità elettronica dal 2026 richiede nuove competenze per i servizi online.. Domenico Iamundo, presidente regionale di Udicon, ha tracciato un bilancio sulle opportunità e le criticità dei servizi pubblici online durante l’intervento nel programma Fatti Vivi su RLB, evidenziando come il divario digitale in Calabria possa influenzare la vita quotidiana dei cittadini tra Cosenza e le zone costiere. Il quadro che emerge dalle analisi dell’associazione riguarda un accesso facilitato a internet che in Calabria tocca l’80% della popolazione, una percentuale che si ferma rispetto all’84% registrato nel resto del Paese secondo i dati Istat.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, sfida digitale: ecco come i servizi online cambiano la vita Notizie correlate Torna la Bussola Digitale: corsi gratuiti per tutti i cittadini sui servizi online della pubblica amministrazione. Ecco il calendarioANCONA - Al via la seconda edizione della Bussola Digitale con corsi gratuiti rivolti ai cittadini che desiderano acquisire maggiore dimestichezza... Samsung ai nuove funzionalità che cambiano la vita digitalel’evento dedicato all’AI di galaxy, tenutosi presso il west kowloon cultural district di hong kong, ha messo in luce come l’ecosistema galaxy integri...