Nuovi fronti geopolitici | Roma al centro tra spazio e Artico

Roma si trova al centro di nuove tensioni geopolitiche legate all'estrazione di risorse nello spazio e nell’Artico. Le potenze mondiali accelerano le attività di sfruttamento di risorse minerarie e di energia, mentre si delineano nuove rotte commerciali emergenti dal disgelo delle regioni polari. Le decisioni prese nei prossimi mesi riguarderanno il controllo di queste aree e le modalità di cooperazione internazionale. Nessuna azione ufficiale è ancora stata annunciata dalle parti coinvolte.

Come influenzerà l'estrazione di risorse celesti la strategia delle grandi potenze?. Quali nuove rotte commerciali emergeranno dal disgelo delle regioni polari?. Perché la militarizzazione delle orbite sta cambiando la sicurezza globale?. Chi gestirà i nuovi flussi economici resi accessibili dal cambiamento climatico?.? In Breve Evento il 16 giugno presso il Centro Studi Americani di Roma. Sessione spaziale con esperti Simonetta Di Pippo, Gabriele Gambarara e Barbara Negri. Sessione artica con Leonardo Parigi, Giorgio Cuzzelli ed Emanuela Somalvico. Accreditamento obbligatorio tramite email event@centrostudiamericani.org per l'accesso pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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