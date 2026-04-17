Università di Padova | nuovi filtri etici e geopolitici per i partner

L’Università di Padova ha istituito un nuovo Comitato per i partenariati internazionali, approvato dal Senato accademico, con il compito di supervisionare le collaborazioni con enti e università estere. Questo organismo si occuperà di valutare le proposte di partnership, tenendo conto di criteri etici e di natura geopolitica, per garantire un coordinamento più strutturato e trasparente nelle relazioni internazionali dell’ateneo.

L’Università di Padova ha dato il via operativo al nuovo Comitato per i partenariati internazionali, un organismo nato dopo la convalida del Senato accademico per gestire le collaborazioni con gli enti esteri. La decisione pone fine a circa due anni di discussioni interne, introducendo una struttura capace di valutare ogni accordo internazionale non solo tramite parametri tecnici, ma anche attraverso lenti etiche e di responsabilità verso la comunità. Controllo geopolitico e nuovi criteri di valutazione. Il nuovo assetto prevede che ogni intesa con istituzioni straniere passi attraverso un esame rigoroso basato su analisi strutturate. Il Comitato dovrà verificare la piena conformità con lo statuto dell’Ateneo, analizzando attentamente il quadro e giuridico dei Paesi coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Università di Padova: nuovi filtri etici e geopolitici per i partner Notizie correlate Sviluppo Interporto Padova: scelti i partner PSA e Logtainer, nasce Intermodal Terminal Padova SrlSono state scelte come partner per lo sviluppo del Terminal Intermodale di Interporto Padova Spa, a seguito di una procedura pubblica competitiva,... Università, nuovi ricercatori nel Lazio: fondi anche per l’Università di CassinoDal Ministero dell’Università 4,5 milioni per gli atenei della regione: 154 assunzioni previste, otto posti all’Università di Cassino e del Lazio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alter-Atlas of borders; L’UNIVERSITÀ DI PADOVA CRESCE E HA FAME DI SPAZI; Nuova vita per l'ex caserma Salsa: sarà una sede dell'Università di Padova; Università di Padova all’ex caserma Salsa: firmato il protocollo con il Comune. Università, l’Usl si fa avanti per San Leonardo: «Lì il campus di medicina»TREVISO - Il trasferimento dell'Università di Padova nel futuro campus dell'ex Salsa e lo spostamento di Ca' Foscari nel prossimo campus dell'ex Turazza accendono un ... ilgazzettino.it L'ex caserma Salsa di Treviso diventa una nuova sede decentrata dell’Università di PadovaFrutto di un accordo tra il capoluogo della Marca e l’ateneo, il restauro da 12 milioni di euro terminerà entro la fine del 2028 ... rainews.it Università degli Studi di Padova - facebook.com facebook