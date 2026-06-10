Nel corso di un rapporto, si è evidenziato che nel paese circolano più di 1.250 sostanze stupefacenti, tra cui catinoni sintetici, ketamina, cannabis, sostanze con effetti atropinici, derivati del fentanyl e oppioidi come i nitazeni. Sono stati segnalati anche casi di consumo tra i bambini sotto i dieci anni.

Bologna, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Dai catinoni sintetici alla ketamina, dalla cannabis alle sostanze con effetti atropinici, fino ai derivati del fentanyl e agli oppioidi come i nitazeni. "Sono alcune delle oltre 1.250 nuove sostanze psicoattive che circolano in Italia e nel resto del mondo e che destano crescente preoccupazione tra noi esperti". A lanciare l'allarme, in occasione del congresso nazionale della Società italiana di tossicologia (Sitox) in corso a Bologna, è Carlo Locatelli, già presidente della Sitox e direttore dell'Unità di Tossicologia, del Centro antiveleni e del Centro nazionale di informazione tossicologica dell'Irccs Maugeri di Pavia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Droga, Locatelli: "Oltre 1.250 sostanze in circolazione, casi anche tra gli under 10"

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