Tra Pescara e Chieti si registrano due casi di meningite: una donna di 51 anni è morta, mentre un ragazzo di 15 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale. La notizia ha generato preoccupazione tra le autorità sanitarie e le scuole della zona. Le persone colpite sono state sottoposte a diagnosi e trattamento immediato. La situazione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Due pazienti sono stati colpiti da meningite tra Pescara e Chieti, con il decesso di una donna di 51 anni e il ricovero in condizioni critiche di un quindicenne. Il primo caso drammatico ha riguardato una donna di 51 anni, deceduta sabato scorso presso l’ospedale di Pescara. La paziente era stata trasportata in struttura dopo l’insorgenza dei primi sintomi, ma l’aggressività e la rarità della forma contratta hanno portato a un rapido peggioramento clinico che i medici non hanno potuto arrestare. Parallelamente, un ragazzo di 15 anni residente a Chieti si trova attualmente nel reparto di Rianimazione pediatrica del nosocomio pescarese. Il giovane è affetto da meningite meningococcica, variante che si distingue per essere l’unica trasmissibile attraverso l’aria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meningite tra Pescara e Chieti: tra morte e rianimazione, allarme scuole

Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequentaUn 15enne di Chieti è ricoverato in Rianimazione pediatrica all’ospedale di Pescara per meningite.

Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti(Adnkronos) – Una donna di 51 anni è morta sabato scorso all’ospedale di Pescara per una forma particolarmente aggressiva e rara di meningite.

Temi più discussi: Allarme meningite; Un giovane di 15 anni è ricoverato in Rianimazione dopo aver contratto la meningite: le sue condizioni sono critiche; Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequenta; Chieti, quindicenne ricoverato a Pescara per meningite.

Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile ... fanpage.it

Pescara: due casi di meningite, una donna morta e un ragazzo graveUna donna di 51 anni è deceduta sabato 4 aprile presso l'ospedale di Pescara a seguito di un raro e fulminante caso di meningite. Il quadro clinico si è rivelato fin da subito estremamente grave, con ... it.blastingnews.com

Altri 2 casi di meningite in Italia. Questa volta a Pescara, dopo Parma e Milano. Vale la pena ribadire che esistono vaccini. Anche se siamo in un paese dove i #novax hanno troppa voce in capitolo… Ps. Il primo che scrive insulti verrà querelato. Poi non piang facebook

Meningite, l'adolescente sta migliorando ma resta in prognosi riservata in Rianimazione pediatrica - Video x.com