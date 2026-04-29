Nuove accuse contro Michael Jackson | i fratelli Cascio parlano di abusi

Dopo sedici anni, i fratelli Cascio del New Jersey hanno fornito nuove testimonianze riguardo a presunti abusi attribuiti a Michael Jackson. Le loro dichiarazioni sono state rese note in un momento in cui un nuovo film biografico sta dominando le sale cinematografiche, riaccendendo l’attenzione su questioni legate alla figura dell’artista. Le accuse e le versioni cambiate rappresentano un ulteriore capitolo nel dibattito pubblico sulla sua vita e le sue vicende.

La famiglia del New Jersey cambia versione dopo 16 anni. Le rivelazioni emergono mentre il biopic domina il box office, riaccendendo il dibattito Per un’intera generazione Michael Jackson ha rappresentato molto più di una popstar, era una vera e propria icona culturale capace di ridefinire estetica, suono e performance della musica pop. Eppure, attorno alla sua figura, da oltre trent’anni si addensano ombre che periodicamente tornano sotto i riflettori. Infatti, in queste ore, delle nuove accuse riaprono uno dei capitoli più controversi legati a questa leggenda della musica. A parlare sono i fratelli Cascio, una famiglia del New Jersey legata per decenni all’artista.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nuove accuse contro Michael Jackson: i fratelli Cascio parlano di abusi Notizie correlate Michael Jackson, nuove accuse di abusi sessuali da quattro fratelli: «Era un predatore seriale di minori, avevamo 7 anni»Quattro fratelli hanno intentato una causa in un tribunale di Los Angeles contro le società e gli eredi di Michael Jackson, accusando il cantante di... Michael Jackson: spuntano nuove accuse di abusi sessuali da parte della sua "seconda famiglia"Dopo anni passati a difendere Jackson dalle accuse di molestie su minori, all'indomaniu del debutto stellare del biopic, i quattro fratelli Cascio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Erano la seconda famiglia di Michael Jackson. Ora lo accusano di abusi sessuali; Una nuova causa contro Michael Jackson; Michael Jackson, nuove accuse dai fratelli Cascio: Per anni la popstar ha abusato di noi; Michael Jackson: spuntano nuove accuse di abusi sessuali da parte della sua seconda famiglia. Michael Jackson, nuove accuse choc: i fratelli Cascio parlano dopo anni | Ha abusato di noi per tanto tempoNuove accuse contro Michael Jackson riaccendono il caso. I fratelli Cascio, per anni al fianco della star, parlano di presunti abusi. ilsussidiario.net Michael Jackson al centro di nuove accuse di abusi sessuali familiariNuove accuse dei fratelli Cascio contro Michael Jackson dopo il biopic I fratelli Aldo, Eddie, Dominic e Marie Nicole Cascio, un tempo autodefinitisi ... assodigitale.it Michael Jackson è ovunque in questi giorni. Il biopic è uscito da qualche giorno e non si parla d'altro. Non andrò a vederlo, già lo dico. Tuttavia, anche solo citarlo mi riporta indietro nel tempo, più precisamente al 1988. La prendo lunga, porta pazienza. Il 1988 - facebook.com facebook Il biopic su Michael Jackson trionfa al botteghino ma spuntano nuove accuse. I fratelli Cascio sul New York Times contro la popstar frequentata negli anni Ottanta. #ANSA x.com