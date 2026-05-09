Nella nuova biografia reale la storia di Sarah Ferguson e Sean Diddy Combs | erano amici con benefici

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella biografia scritta da Andrew Lownie sul casato di York, si menziona che Sarah Ferguson e Sean Diddy Combs sono stati amici con benefici per diversi anni. Il libro fornisce dettagli sulla loro relazione, senza esprimere giudizi o ipotesi sulle motivazioni. La narrazione si concentra sui fatti e sui periodi in cui i due sono stati legati da questa relazione, senza approfondire altre dinamiche o implicazioni.

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Nella biografia reale scritta da Andrew Lownie sul casato di York, si racconta che Sarah Ferguson abbia avuto per anni una relazione con Sean Diddy Combs. I due, secondo alcune fonti, sarebbero stati "amici con benefici". L'ex Duchessa, però, smentisce quanto dichiarato dallo scrittore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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