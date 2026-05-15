A Milano, il Comune ha deciso di imporre un coprifuoco al Lazzaretto, limitando gli orari di apertura dei locali e vietando l'asporto di bevande. Questa misura ha suscitato domande sulla richiesta di risarcimenti ai residenti del quartiere, legata alle restrizioni imposte. La decisione coinvolge anche il settore della movida, con un divieto che potrebbe modificare le abitudini di clienti e attività commerciali. La situazione ha generato discussioni tra residenti, esercenti e autorità locali.

? Domande chiave Perché il Comune deve pagare i residenti del Lazzaretto?. Come influirà il divieto di asporto sulle attività del quartiere?. Chi garantirà la sicurezza nelle strade dopo la mezzanotte?. Quali rischi economici correranno i piccoli commercianti con la stretta?.? In Breve Sentenza di dicembre obbliga Comune a versare 260mila euro a 34 residenti.. Giacomo Bari di Confcommercio teme danni economici e perdita di posti lavoro.. Michele Albiani del Pd chiede più controlli oltre i 25 agenti previsti.. Divieto asporto cibo e bevande nel Lazzaretto dalle 22:00 alle 6:00.. Il Comune di Milano svelerà oggi i dettagli del piano per le ordinanze anti movida estive, prevedendo una stretta senza precedenti nel quartiere Lazzaretto che coinvolgerà via Melzo, via Lecco e le zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, stretta sulla movida: il Lazzaretto sotto il coprifuoco

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