Nella notte tra sabato e domenica 12 aprile 2026, a Casalpusterlengo sono stati attivati controlli e limiti specifici per la movida, in seguito all’introduzione di nuovi regolamenti. Sono state impegnate pattuglie delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme durante le ore notturne. Questa prima sperimentazione ha coinvolto diverse aree della città, con l’obiettivo di regolamentare le attività notturne e garantire la sicurezza pubblica.

La notte tra sabato e domenica 12 aprile 2026, Casalpusterlengo ha vissuto un primo test operativo di nuovi regolamenti volti a disciplinare la vita notturna. Le forze dell’ordine hanno pattugliato il centro urbano per rispondere alle recenti tensioni causate da episodi di violenza, applicando restrizioni mirate alla gestione dei locali e alla vendita di alcolici. Il dispositivo di sicurezza è stato dispiegato con una struttura interforze che ha il coinvolgimento diretto di carabinieri, polizia locale e guardia di finanza, con l’impiego aggiuntivo di unità cinofile. I presidi sono stati concentrati nelle zone storicamente più esposte, come la stazione ferroviaria, piazza del Popolo, viale Cappuccini, via Marsala e largo Casali, con interventi prolungati fino alle ore 3 del mattino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casalpusterlengo: scatta la stretta sulla movida con pattuglie e limiti

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