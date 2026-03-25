Una perturbazione interessa le Marche, portando raffiche di vento intenso, mareggiate lungo tutta la costa, piogge diffuse e neve a quote di circa 500 metri. In risposta, i Comuni hanno emesso un’allerta arancione e disposto il divieto di accesso a parchi, cimiteri e impianti sportivi. Le condizioni meteorologiche sono previste peggiorare nei prossimi giorni, a partire da giovedì 26 marzo.

Vento fortissimo, mareggiate lungo tutta la costa, piogge abbondanti e neve anche a 500 metri. Le Marche si preparano giorni complicati a partire da domani, giovedì 26 marzo, per l'effetto di un vortice depressionario sull’Alto Adriatico. La Protezione Civile Regionale ha lanciato l’allerta meteo per il maltempo, il vento e le mareggiate. Ordinanze dei Comuni, aperti i Coc I Comuni si stanno attivando per aprire i Coc già nella serata di oggi e alcuni sindaci stanno firmando ordinanze di chiusura di parchi, cimiteri e impianti sportivi raccomandando di fare attenzione in prossimità della costa e dei lungomari, uscendo solo se necessario. Il Comune di Pesaro ha già diramato queste cautele attraverso i canali social, così come Corinaldo e Falconara. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Raffiche di vento, mareggiate, pioggia e neve: tempesta in arrivo sulle Marche. Allerta arancione, i Comuni: «Vietati parchi, cimiteri e impianti sportivi». Ecco le previsioni

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