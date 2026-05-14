Da giovedì a sabato, il Veneto sarà interessato da una perturbazione che porterà forti venti e grandinate su diverse province. Le aree più colpite sono quelle pianeggianti, dove il vento potrebbe creare problemi alla viabilità. Le previsioni indicano un aumento dei rischi di danni causati dalla grandine, soprattutto nelle zone più esposte. Le autorità hanno emesso un allerta meteo per informare i cittadini sui possibili disagi.

? Domande chiave Quali province del Veneto rischiano i danni maggiori tra giovedì e sabato?. Come influenzerà la forza del vento la viabilità nelle zone pianeggianti?. Perché le autorità stanno valutando una nuova allerta meteo per domani?. Dove è necessario evitare di parcheggiare l'auto per prevenire danni immediati?.? In Breve Assessore Elisa Venturini e Protezione Civile monitorano l'evoluzione con Arpav.. Rischio grandine e vento tra giovedì e sabato nelle zone pianeggianti.. Pericolo specifico per le province di Padova, Rovigo, Venezia e Basso Veronese.. Allerta per possibili allagamenti stradali e caduta rami nelle aree padane.. Il Presidente della Regione Alberto Stefani ha dichiarato oggi lo stato di emergenza regionale in Veneto a seguito dei violenti fenomeni meteorologici che hanno colpito il territorio nelle ultime ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto sotto la tempesta: allerta grandine e vento da giovedì

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