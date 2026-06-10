Nuova Fiat Panda 4×4 pick-up | variante estrema le foto

Da ilgiornaledigitale.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state diffuse le prime foto di una versione modificata della Fiat Panda 4×4, presentata come un pick-up con caratteristiche estreme. La vettura mantiene le linee squadrate e la lamiera a vista tipiche del modello degli anni ’90, ma è stata adattata per l’off-road con un assetto rinforzato e un design più robusto. La modifica sembra orientata a un utilizzo in ambienti difficili come il deserto o le zone artiche, anche se non sono state divulgate specifiche tecniche ufficiali.

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Prendi l’iconico “Pandino” anni ’90 — con le sue linee squadrate, la lamiera a vista e quel fascino spartano che non muore mai — e trasformalo in un mostro da off-road estremo, pronto per una spedizione artica o per il deserto. Ecco la descrizione dettagliata della Fiat Panda 4×4 Pick-Up “Monster” Concept. L’Esternistica e la Carrozzeria. Il corpo vettura originale viene tagliato subito dietro i sedili anteriori. Addio panchetta posteriore e lunotto classico: al loro posto nasce un cassone posteriore compatto, interamente rivestito in piastre di alluminio mandorlato, perfetto per ospitare una ruota di scorta sovradimensionata, piastre da sabbia e taniche di carburante in metallo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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