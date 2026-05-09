La nuova Fiat Panda 4×4 del 2027 torna a far parlare di sé, riproponendo il modello che per anni ha rappresentato il fuoristrada più apprezzato in Italia. La versione mantiene le caratteristiche di compattezza, economicità e capacità di affrontare terreni difficili, continuando a essere un punto di riferimento nel segmento. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime settimane, con dettagli tecnici e immagini che mostrano le innovazioni rispetto ai modelli precedenti.

La Fiat Panda 4×4 è stata per decenni il fuoristrada più amato dagli italiani. Piccola, economica e capace di andare ovunque. Con la nuova famiglia Panda in arrivo, la domanda è una sola: tornerà la versione 4×4? Design: la stessa base della Grande Panda. Carrozzeria rialzata con protezioni sottoscocca. Passaruota allargati e pneumatici all-terrain. Lunghezza sotto i 4 metri, perfetta per sterrati e città. Look ispirato alla Pandina originale anni 80. Motori: ibrida con trazione integrale. 1.2 Hybrid 100 CV con cambio automatico. Trazione integrale con sistema derivato dalla Jeep Avenger 4xe. Possibile versione GPL per tenere i costi bassi. Prezzo: sotto i 22.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Panda 4×4 2027: torna il fuoristrada?

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La NUOVA Fiat Panda 4×4 2026 è pazzesca! Il ritorno del vero mini fuoristrada

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