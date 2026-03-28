Al momento non esiste una versione ufficiale della Fiat Panda 4×4 pick-up, anche se ci sono voci che ipotizzano una possibile futura versione. Si parla di un modello che potrebbe attirare l’attenzione e incrementare le vendite, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli tecnici sulla possibile realizzazione di questa vettura.

Al momento, una Fiat Panda 4×4 pick-up concept vera e propria non esiste ufficialmente. Però sarebbe un prodotto dall’appeal importante che darebbe impeto alle vendite ed alla visibilità del marchio. Base reale: la nuova Panda 4×4. FIAT ha già mostrato il concept della Fiat Grande Panda 4×4, che è la base da cui nascerebbe qualsiasi versione “pick-up”. È ancora un concept, non ancora in vendita. Usa una soluzione moderna: motore termicoibrido davanti + motore elettrico dietro (AWD senza albero di trasmissione). Pensata per essere economica, semplice e versatile, proprio come la Panda originale. Tradotto: piccola, leggera, ma sorprendentemente capace in off-road. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Panda 4×4 pick-up: ipotesi estrema per stupire

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