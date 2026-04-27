La nuova scherma potrebbe essere fatta così

Da ilpost.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il torneo che cercava di mostrare con maggiore chiarezza cosa accade in campo. La nuova struttura della scherma, pensata per rivoluzionarla, è stata presentata ufficialmente durante l’evento. I partecipanti hanno sperimentato le nuove regole e modalità di gara, con l’obiettivo di rendere più visibili le azioni e favorire una maggiore comprensione delle tecniche. La competizione ha così rappresentato un momento di verifica per le modifiche apportate.

È infine arrivato il torneo che puntava a cambiarla mostrando meglio quel che succede: è andata bene, ma è solo l'inizio Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, a Los Angeles, si è tenuto il torneo di debutto della World Fencing League, una nuova lega di scherma che vuole rendere questo sport più veloce, spettacolare e mainstream. Hanno partecipato dodici tra i migliori schermidori e schermitrici al mondo, ma l’evento era atteso soprattutto per la tecnologia che prometteva di introdurre: un sistema capace di mostrare le scie dei colpi. Questa tecnologia non è stata usata durante ogni gara, come qualcuno avrebbe potuto aspettarsi dalle pubblicità, ma solo dopo qualche scambio, nei replay.🔗 Leggi su Ilpost.it

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