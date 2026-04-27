La nuova scherma potrebbe essere fatta così

È arrivato il torneo che cercava di mostrare con maggiore chiarezza cosa accade in campo. La nuova struttura della scherma, pensata per rivoluzionarla, è stata presentata ufficialmente durante l’evento. I partecipanti hanno sperimentato le nuove regole e modalità di gara, con l’obiettivo di rendere più visibili le azioni e favorire una maggiore comprensione delle tecniche. La competizione ha così rappresentato un momento di verifica per le modifiche apportate.

È infine arrivato il torneo che puntava a cambiarla mostrando meglio quel che succede: è andata bene, ma è solo l'inizio Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, a Los Angeles, si è tenuto il torneo di debutto della World Fencing League, una nuova lega di scherma che vuole rendere questo sport più veloce, spettacolare e mainstream. Hanno partecipato dodici tra i migliori schermidori e schermitrici al mondo, ma l’evento era atteso soprattutto per la tecnologia che prometteva di introdurre: un sistema capace di mostrare le scie dei colpi. Questa tecnologia non è stata usata durante ogni gara, come qualcuno avrebbe potuto aspettarsi dalle pubblicità, ma solo dopo qualche scambio, nei replay.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La nuova scherma potrebbe essere fatta così Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate La tua nuova t-shirt preferita potrebbe essere di Skate MuzikA un certo punto, senza che ci sia stato davvero un momento preciso in cui è successo, le t-shirt, oltre ad essere capo portante del guardaroba di... Come potrebbe essere la nuova avveniristica arena del Napoli Basket: svelato il rendering | FOTOUn'avveniristica arena da 15000 posti capace di ospitare eventi sportivi di livello mondiale e di essere attiva tutto l'anno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La scherma con fioretti, sciabole e spade laser; Sciabola, Michela Battiston: 'La mia stagione, tra responsabilità e una nuova sfida'; Sabrina Ferilli pronta a una nuova fiction con Maria De Filippi? L'ipotesi dopo il boom di A Testa Alta. La scherma con fioretti, sciabole e spade laserLa tecnologia che fa vedere le scie di ogni colpo c’è da un po’, ma ora potrebbe essere arrivato il suo momento ... ilpost.it 48 ore di controllo sartoriale. Addio al crespo, benvenuta perfezione. La nuova Smoothing Wax Stick scherma la materia dall'umidità e riduce istantaneamente le imperfezioni del 66%. Progettata per chi esige look levigati e una definizione scolpita che sfida il t - facebook.com facebook La scherma potrebbe cambiare per sempre. Miles Chamley-Watson, bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, ha lanciato la World Fencing League (WFL), la prima lega di scherma pensata per l'era dello sport entertainment. Debutterà a Los Angeles, il 25 aprile 2 x.com