Nuova Dacia Sandero 2028 | cosa sappiamo sul nuovo modello

La quarta generazione della Dacia Sandero, prevista per il 2028, si distingue per un design più moderno e tecnologie aggiornate rispetto ai modelli precedenti. Pur mantenendo l’approccio low cost, il veicolo presenterà novità nel comparto meccanico e nelle dotazioni di serie. Non sono ancora stati divulgati dettagli ufficiali, ma si parla di miglioramenti in termini di efficienza e comfort, senza modificare l’idea di base del modello.

La Dacia Sandero 2028 (quarta generazione) sarà molto meno “banale” di quanto sembri oggi. Non cambierà filosofia (low cost), ma cambierà parecchio sotto la pelle. Di seguito faremo un quadro realistico, basato su quello che sappiamo e su come si sta muovendo Dacia. Precisiamo che l’immagine di copertina è stata realizzata con AI. Quando arriva davvero. debutto: fine 2027 – 2028. vendite: probabilmente seconda metà 2028. 1. La svolta: per la prima volta elettrica. La vera rivoluzione è qui: arriverà una Sandero 100% elettrica. batteria circa 50–55 kWh. autonomia stimata oltre 400–450 km. Ma attenzione: non sarà una Tesla low cost. Dacia punterà su: autonomia “giusta”, non record.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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