Nuoro iscrizioni aperte estivo gratuito | 160 posti

A Nuoro sono aperte le iscrizioni gratuite per il programma estivo, che offre 160 posti disponibili. Le famiglie interessate devono inviare le domande online entro una data stabilita, specificata nelle istruzioni ufficiali. L’iniziativa è rivolta ai bambini e permette di partecipare senza costi, con modalità di iscrizione chiare e precise. Sono disponibili tutte le informazioni necessarie per assicurarsi uno dei posti disponibili.

? Cosa scoprirai Come fare per assicurarsi uno dei 160 posti disponibili?. Entro quale data bisogna inviare la domanda online per i bambini?. Chi gestirà concretamente le attività dei piccoli residenti a Nuoro?. Perché è stato aggiunto un quarto turno extra per l'estate?.? In Breve Scadenza domande online il 21 maggio con graduatoria provvisoria il 29 maggio.. Capacità ampliata a 160 posti con possibile quarto turno da 20 iscritti.. Attività presso il Centro etico sociale Pratosardo in via Bellisario.. Servizio rivolto a bambini residenti tra i 6 e gli 11 anni.. Il Comune di Nuoro apre le iscrizioni Estivo Senza Pensieri 2026, un progetto gratuito gestito dal Cesp che ospiterà fino a 160 bambini tra il 15 giugno e il 7 agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, iscrizioni aperte estivo gratuito: 160 posti Notizie correlate Faenza: iscrizioni aperte per il corso gratuito di OSS? Cosa scoprirai Come si accede al corso gratuito senza costi di iscrizione? Chi può candidarsi tra i residenti in Emilia Romagna? Cosa prevede il... Nidi, sessanta posti in più. Sono aperte le iscrizioniFino a giovedì 5 marzo sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno 2026-2027, per bambini e bambine nati dal primo gennaio 2024 al 31...