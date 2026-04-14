Servizio Trasporto Scolastico ad Avellino aperte le iscrizioni

A partire dal 14 aprile 2026, sono state aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico destinato agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado gestite dal Comune. Le iscrizioni riguardano il prossimo anno scolastico 202627 e sono rivolte alle famiglie interessate a usufruire di questo servizio. Le modalità di iscrizione sono state comunicate dall’amministrazione comunale.

Si comunica che a decorrere dal 14 aprile 2026, sono aperte le iscrizioni al Servizio Trasporto Scolastico presso le Scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale per il prossimo anno scolastico 202627.Chi può iscriversiPossono presentare domanda i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Trasporto scolastico 2026/2027. Aperte le iscrizioni, ecco come farePISTOIA Trasporto scolastico per l’anno educativo 2026/2027: fino a venerdì 10 luglio, gli studenti residenti nel comune di Pistoia possono... Cortona, aperte le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2026/2027Arezzo, 19 marzo 2026 – Cortona, aperte le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2026/2027.