Manuel Bonfanti | un’esplosione di senso in quadro di incertezza geopolitica ed epistemica

A pochi passi dal Teatro La Fenice e Campo Santo Stefano, nel quartiere di San Marco a Venezia, si svolge una mostra dedicata all’opera di Manuel Bonfanti. L’esposizione presenta una serie di quadri che riflettono temi legati all’incertezza geopolitica ed epistemica, offrendo uno sguardo diretto sulle sue creazioni. La rassegna è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario culturale della città, invitando i visitatori a confrontarsi con l’arte di Bonfanti.

A pochi passi dal Teatro La Fenice e Campo Santo Stefano, nel contesto storico del Sestiere di San Marco, in una delle zone più centrali della città, la sede Confcommercio Venezia (Sestiere di San Marco, 4039), ospita per l’intera durata della Biennale d’Arte 2026 la personale “Verde miccia” dell’artista Manuel Bonfanti. La nuova mostra, con inaugurazione venerdì 8 maggio, alle 11, si presenta con un tema quanto mai attuale, indagando il ruolo dell’arte di innescare e accendere significato e senso, di fronte alla complessità contemporanea, in un quadro di preoccupante instabilità internazionale. La 61ª Biennale d’Arte si apre su un panorama internazionale segnato da un’incertezza che non è solo geopolitica ma epistemica: non sappiamo più da dove guardare, né con quali occhi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate "Verde Miccia": a San Marco la personale di Manuel BonfantiA pochi passi dal Teatro La Fenice e da Campo Santo Stefano, gli spazi di Confcommercio Venezia ospitano dall'8 maggio al 22 novembre 2026 "Verde... Tentata estorsione ed esplosione di colpi contro un'auto: scatta l'arrestoBRINDISI - Un 30enne brindisino è stato arrestato nella mattinata di ieri, lunedì 27 aprile 2026, dai carabinieri.