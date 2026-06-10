Nucleare si vada subito alla Consulta | aggirati due referendum – L’analisi
Due referendum sul nucleare non sono stati rispettati, secondo un'analisi legale, che segnala la loro incostituzionalità. La questione riguarda anche la scelta di una legge delega, considerata una mancanza di rispetto per le procedure democratiche. Si propone di portare immediatamente la questione alla Corte costituzionale per verificare la legittimità delle procedure adottate. La situazione evidenzia come alcuni aspetti delle norme legislative possano entrare in contrasto con le consultazioni popolari.
Incostituzionalità per i due referendum che non vengono rispettati, e scelta di una legge delega. Ossia mancanza di riguardo per la democrazia. E’ anche questo la faccenda dell’ostinazione del governo sul nucleare civile, non solo una questione di scienza, di energia e di economia (di cui abbiamo già scritto diverse volte). Per il governo, supportato dalla lobby internazionale del nucleare alla ricerca di finanziamenti che si sta rivelando potente, il nucleare che propone non è “tecnologicamente comparabile” con quello oggetto dei referendum, ma gli scienziati ci dicono invece che lo è. Perché medesima è la tecnologia della fissione, ossia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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