Iran ultime notizie nuova proposta di Teheran in due fasi | subito riapertura Hormuz poi negoziati sul nucleare Oggi Araghchi a Mosca da Putin

Da quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha avanzato una proposta agli Stati Uniti che prevede, inizialmente, la riapertura dello stretto di Hormuz, seguita da negoziati sul suo programma nucleare. La proposta si articola in due fasi e mira a facilitare un nuovo dialogo tra le parti. Oggi un rappresentante iraniano è a Mosca per incontrare il presidente russo. La notizia arriva mentre le tensioni nella regione restano alte.

Roma, 27 aprile 2026 – L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura di Hormuz e l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva. Lo riporta Axios. Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pakistani. “La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido”, osserva Axios. La proposta “si concentra sulla risoluzione della crisi relativa allo Stretto e al blocco statunitense”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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