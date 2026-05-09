In Italia, Giovanni Manna è considerato uno dei direttori sportivi più richiesti del momento. La sua permanenza o partenza potrebbe influenzare le strategie di molte squadre. Se dovesse lasciare il suo ruolo, si ipotizza che il club di appartenenza possa considerare l’eventuale sostituto, come il noto dirigente di un’altra società. La situazione resta da seguire con attenzione, anche alla luce delle recenti voci di mercato.

Giovanni Manna pare essere uno dei direttori sportivi più ambiti del mercato italiano. Non abbiamo motivo per non crederlo. Da Roma la società di Friedkin (e ormai anche di Gasperini) sta facendo una corte serrata al direttore sportivo ex Juventus. Non sappiamo come andrà a finire. Sappiamo che De Laurentiis è molto legato a Manna, lo considera una sua scoperta. Parla sempre bene di lui. Non ci sono motivi per separarsi, almeno dal punto di vista del presidente. Al punto che potrebbe persino proporgli un consistente aumento di stipendio in modo da farlo rimanere a Napoli con più gioia. I soldi sono importanti, un po’ perché lo sono in sé e un po’ perché sono lo specchio della considerazione che il datore di lavoro nutre nei tuoi confronti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se va via Manna, De Laurentiis vada subito a prendere Paratici

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Se proprio deve esserci un post-Conte a Napoli, allora De Laurentiis vada a prendere Abel FerreiraIn pratica gli unici trofei che non ha conquistato sono la Copa Sudamericana (che però non ha mai disputato…) e il Mondiale per Club (disputato due...

De Laurentiis a Conte: “Se vuole l’azzurro me lo dica subito”Tempo di lettura: 2 minutiNon si può considerare un aut aut al proprio allenatore – quello di Aurelio De Laurentiis – ma di sicuro una mossa per...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Napoli, De Laurentiis vuole Sarri se va via Conte con la permanenza di Manna; Calciomercato Roma, Manna scala le gerarchie come nuovo ds. I Friedkin vogliono strapparlo a De Laurentiis; Manna nel mirino della Roma, Tempestilli avverte: Portarlo via a De Laurentiis non sarà facile; La Roma insiste per soffiare Manna al Napoli: De Laurentiis fa muro, richiesta monstre per liberare il ds.

La #Roma a caccia del nuovo DS scommette tutto su #Manna #ASRoma x.com

Blood Hunt è stata una manna dal cielo. reddit