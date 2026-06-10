Al Nuclear Expo 2026, un rappresentante di ATB Riva Calzoni ha sottolineato che lo sviluppo del settore nucleare richiede competenze specifiche, personale qualificato e una visione a lungo termine. Ha partecipato al convegno per condividere l’esperienza dell’azienda, attiva nel settore fin dagli anni Settanta, evidenziando la continuità del percorso e il ruolo delle competenze specializzate in questo ambito.

“Ho partecipato al convegno in duplice veste: come rappresentante di ATB Riva Calzoni, quindi ho voluto condividere il percorso nel nucleare di ATB che nasce negli anni 70 e arriva fino ad oggi. Questo contributo l'ho voluto dare per portare anche a rispondere alla domanda ‘cosa serve ad aziende per entrare nel nucleare? ATB ne è un esempio. Quello che sta portando AIPE in questo contesto è allargare la filiera: aziende e player attuali nel nucleare già intravedono da anni la mancanza di un sottobosco di fornitori che abbiano competenze nel nucleare. Per avere competenze nucleare non basta dire ‘voglio entrare nel nucleare’, bisogna avere innanzitutto le persone e avere un percorso pluriennale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuclear Expo 2026: Squaratti (ATB Riva Calzoni - Aipe), ‘per entrare nel nucleare servono competenze, persone e visione di lungo periodo’

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Nuclear Expo 2026: Squaratti (ATB Riva Calzoni - Aipe), per entrare nel nucleare servono

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