Oggi si discute di imprese a conduzione familiare, focalizzandosi su come questa forma di gestione possa offrire continuità e una prospettiva di lungo termine. L'intervento si rivolge a sottolineare i vantaggi di una proprietà gestita da un nucleo familiare, evitando invece le retoriche tipiche di questa realtà. L’obiettivo è evidenziare i punti di forza e le aree di miglioramento di tali imprese, senza apportare giudizi o considerazioni personali.

“Siamo qui oggi a parlare di family business senza la retorica che accompagna spesso il fenomeno dell’impresa familiare, ma come di una esperienza di impresa nella quale occorre valorizzare i punti di forza che la proprietà familiare può dare ad un’impresa e a minimizzare i punti di debolezza. I punti di forza sono ovviamente la continuità nel tempo e la visione di lungo periodo, i limiti sono che ci può essere un ricambio limitato nel management dell’azienda, posizioni bloccate che non favoriscono una gestione evoluta e coerente con il contesto delle imprese”. Lo ha detto Pasquale Casillo, presidente e amministratore delegato della Casillo Partecipazioni e presidente di Bdm Banca, a margine del Family Business Forum in corso a Milano.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese, Casillo: "Con proprietà familiare continuità e visione di lungo periodo"

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