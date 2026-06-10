Durante la Nuclear Expo 2026, un rappresentante ha affermato che ripartire da zero nel settore nucleare richiede sforzi significativi. Ha osservato che alcuni paesi, tra cui Francia e Regno Unito, hanno mantenuto attivo il funzionamento delle centrali senza interruzioni, raggiungendo un livello di maturità consolidato nel settore.

“Il nucleare è l’applicazione critica per antonomasia. Ci sono paesi come Francia e Regno Unito che hanno raggiunto uno stadio di maturità consolidato, non avendo mai interrotto il percorso di esercizio delle centrali. L’Italia, invece, ha deciso molti anni fa di fermarsi e ripartire da zero significa affrontare sforzi enormi. Il Governo ha abbracciato l’idea che l’energia nucleare possa essere una fonte affidabile, sicura e a un prezzo ragionevole, mentre il Parlamento ha recentemente approvato una legge che consente di avvicinarsi a questo obiettivo. Siamo però ancora nelle fasi veramente preliminari”. È quanto affermato Enrico Sanguineti,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuclear Expo 2026: Sanguineti (ATV), ‘Ripartire da zero nel nucleare richiede sforzi enormi’

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