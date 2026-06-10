Nuclear Expo 2026 | Sanguineti ATV ‘Ripartire da zero nel nucleare richiede sforzi enormi’
Durante la Nuclear Expo 2026, un rappresentante ha affermato che ripartire da zero nel settore nucleare richiede sforzi significativi. Ha osservato che alcuni paesi, tra cui Francia e Regno Unito, hanno mantenuto attivo il funzionamento delle centrali senza interruzioni, raggiungendo un livello di maturità consolidato nel settore.
“Il nucleare è l’applicazione critica per antonomasia. Ci sono paesi come Francia e Regno Unito che hanno raggiunto uno stadio di maturità consolidato, non avendo mai interrotto il percorso di esercizio delle centrali. L’Italia, invece, ha deciso molti anni fa di fermarsi e ripartire da zero significa affrontare sforzi enormi. Il Governo ha abbracciato l’idea che l’energia nucleare possa essere una fonte affidabile, sicura e a un prezzo ragionevole, mentre il Parlamento ha recentemente approvato una legge che consente di avvicinarsi a questo obiettivo. Siamo però ancora nelle fasi veramente preliminari”. È quanto affermato Enrico Sanguineti,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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