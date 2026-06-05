Piacenza capitale dell’atomo con la Nuclear Power Expo | La centrale di Caorso era un vero gioiello tecnologico

Notizia in breve

Dal 9 all’11 giugno, Piacenza ospiterà la seconda edizione della Nuclear Power Expo, in concomitanza con la quinta Hydrogen Expo e la terza Cybsec Expo. La manifestazione si terrà presso il centro espositivo cittadino. La centrale di Caorso, ora dismessa, è stata definita un vero gioiello tecnologico. L’evento si concentrerà su tecnologie nucleari, idrogeno e sicurezza informatica, coinvolgendo aziende e professionisti del settore.