Piacenza capitale dell’atomo con la Nuclear Power Expo | La centrale di Caorso era un vero gioiello tecnologico
Dal 9 all’11 giugno, Piacenza ospiterà la seconda edizione della Nuclear Power Expo, in concomitanza con la quinta Hydrogen Expo e la terza Cybsec Expo. La manifestazione si terrà presso il centro espositivo cittadino. La centrale di Caorso, ora dismessa, è stata definita un vero gioiello tecnologico. L’evento si concentrerà su tecnologie nucleari, idrogeno e sicurezza informatica, coinvolgendo aziende e professionisti del settore.
Dal 9 all’11 giugno Piacenza ospiterà la seconda edizione della Nuclear Power Expo, evento che si svolgerà in concomitanza con la quinta edizione della Hydrogen Expo (dedicata alla filiera tecnologica per la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno) e la terza edizione della Cybsec Expo, dedicata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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