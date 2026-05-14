Torna a Piacenza Nuclear Power Expo dal 9 all’11 giugno la II edizione

A Piacenza, dal 9 all’11 giugno 2026, si svolgerà la seconda edizione di Nuclear Power Expo presso Piacenza Expo. La manifestazione segue il riscontro positivo della prima edizione, che si è tenuta in passato. L’evento riunisce aziende, professionisti e rappresentanti del settore nucleare, offrendo uno spazio dedicato a esposizioni e incontri di settore. La fiera si svolge nel medesimo quartiere espositivo in cui si è tenuta l’edizione precedente.

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