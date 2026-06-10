Nuclear Expo 2026 | Monti Ain ‘filiera già attiva all’estero presto anche in Italia’

Durante Nuclear Expo 2026, un rappresentante ha affermato che la filiera nucleare italiana, già attiva in diversi paesi, presto opererà anche in Italia. Il dibattito ha evidenziato le competenze del settore e le sfide che può incontrare nei progetti internazionali. La discussione si è concentrata sulle capacità dell’industria nucleare nazionale e sulle difficoltà da affrontare nei contesti esteri.

“Il dibattito è stato interessante perché ha portato alla ribalta le capacità e competenze dell'industria nucleare italiana, incluse anche le difficoltà che può incontrare, in particolare nei progetti all'estero. Inoltre, ha dato dei messaggi chiari all'audience, che è interessata a entrare in questa catena di fornitura. Pertanto, c'è stato un confronto che ha fatto capire a chi ancora non è nel settore quali sono le opportunità e le difficoltà per fare parte della filiera nucleare italiana, che è già molto attiva all'estero, ma che ci aspettiamo diventerà presto attiva sul programma nazionale che si sta definendo proprio in questi giorni”.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Nuclear Expo 2026: Monti (Ain), filiera già attiva allestero, presto anche in Italia

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