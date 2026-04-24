Successo Italia al Seafood Expo Global 2026 innovazione e sostenibilità per rilancio filiera ittica

La partecipazione italiana al Seafood Expo Global 2026 di Barcellona si è conclusa con un bilancio molto positivo. La presenza del settore ittico nazionale ha mostrato attenzione verso innovazione e sostenibilità, attirando l’interesse di visitatori e operatori internazionali. La manifestazione ha rappresentato un’occasione importante per promuovere prodotti e progetti legati alla filiera, consolidando il ruolo dell’Italia nel settore ittico globale.

(Adnkronos) – Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione italiana al Seafood Expo Global 2026 di Barcellona. La fiera, punto di riferimento mondiale per il comparto ittico, ha confermato la leadership dell’Italia in termini di innovazione, sostenibilità e qualità dei prodotti, sottolineando il ruolo della filiera come asset strategico per l’economia nazionale. Il.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Sistema Marche protagonista al Seafood Expo Global: qualità, competenza e sostenibilità al centro della scena internazionaleLe Marche si presentano alla Seafood Expo Global di Barcellona (dal 21 al 23 aprile) la più importante Fiera al mondo del settore ittico, come un... Campania protagonista al Seafood Expo Global: qualità, tracciabilità e identità del comparto ittico al centro della strategia regionaleLa Regione Campania non farà mancare il proprio sostegno al comparto ittico in tutti i grandi eventi internazionali di settore. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Studio Aperto: La Regione Marche al Seafood Expo Global di Barcellona Video; Campania protagonista al Seafood Expo di Barcellona; Food, presentata a Barcellona la filiera italiana integrata del tonno rosso del Mediterraneo; Hearts & Science ha vinto la gara media di Norwegian Seafood Council per l’Italia. DOPO UNO STRAORDINARIO SUCCESSO IN TUTTI I TEATRI D' ITALIA E SU RAI 2 arriva al Cinema Teatro Caffè Metropolitan Sant'Anastasia UCCIO DE SANTIS MERCOLEDÌ 6 MAGGIO ORE 21 Posto unico 30€ UNICA DATA IN PROVINCIA Biglietti di - facebook.com facebook