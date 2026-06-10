Notte di gala in terra maltese | Pro Recco-Olympiacos vale la finale di Champions League

Notizia in breve

Nella notte si gioca la semifinale di Champions League di pallanuoto tra Pro Recco e Olympiacos. La partita si svolge in terra maltese e decide quale squadra accederà alla finale. Al momento, la piscina è piena di spettatori e l’evento viene trasmesso in diretta su TV e streaming. La sfida mette di fronte due tra le migliori formazioni del panorama internazionale.