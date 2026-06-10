Notte di gala in terra maltese | Pro Recco-Olympiacos vale la finale di Champions League
Nella notte si gioca la semifinale di Champions League di pallanuoto tra Pro Recco e Olympiacos. La partita si svolge in terra maltese e decide quale squadra accederà alla finale. Al momento, la piscina è piena di spettatori e l’evento viene trasmesso in diretta su TV e streaming. La sfida mette di fronte due tra le migliori formazioni del panorama internazionale.
Ai nastri di partenza del torneo si presenta il meglio del panorama internazionale. Il pubblico presente in piscina e quello che gusterà l’evento in TV o sulle piattaforme streaming potrà godere di uno spettacolo di altissimo livello. Nella seconda semifinale della Final Four di Champions League la Pro Recco affronta a Malta, fischio d’inizio previsto domani sera alle 21:00, l’Olympiacos. I liguri, dopo l’anno di assenza dovuto alle ormai note vicende dell’estate 2024, sono tornati sul grande palcoscenico grazie al primo posto conquistato nel girone B del Quarter Final Stage davanti al Ferencvaros, superato per la miglior differenza reti negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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