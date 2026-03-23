Pallanuoto Champions League 2026 | Brescia-Olympiacos e Pro Recco-Mladost su Sky e NOW

Seconda giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: martedì 24 marzo l’AN Brescia sfida l’Olympiacos, mercoledì 25 la Pro Recco affronta l’Havk Mladost. Entrambe le gare alle 20.30 La European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto torna protagonista con la seconda giornata dei quarti di finale, trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW. Due le sfide in programma, con le italiane AN Brescia e Pro Recco chiamate a rispondere presente in scenari diversi ma ugualmente delicati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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