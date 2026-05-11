Pallanuoto Champions League su Sky | Pro Recco e Brescia in vasca nei quarti di finale

Su Sky e su NOW torna la pallanuoto europea con la quinta giornata dei quarti di finale della Champions League maschile. La Pro Recco è impegnata a Zagabria contro una squadra locale, mentre il Brescia riceve in casa l’Olympiacos. Le partite si disputano in questa fase a eliminazione diretta, con le squadre che si contendono l’accesso alle semifinali. La competizione vede protagonisti alcuni dei club più titolati del continente.

Torna su Sky e in streaming su NOW la grande pallanuoto europea con la quinta giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile. Protagoniste le due squadre italiane ancora in corsa nella massima competizione continentale: Pro Recco e AN Brescia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il primo appuntamento è fissato per martedì 12 maggio alle ore 20.30, quando la Pro Recco affronterà a Zagabria i croati dell’Havk Mladost.🔗 Leggi su Sportface.it

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