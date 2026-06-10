Una vasta area del Nord Italia si prepara a essere colpita da temporali intensi, grandinate e nubifragi. Le celle temporalesche si stanno sviluppando tra Lombardia, Triveneto e zone alpine, grazie a condizioni di aria fresca in quota, elevata umidità e venti che alimentano i fenomeni. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, con possibilità di precipitazioni intense e raffiche di vento. Nessuna informazione riguardo a danni o interventi di emergenza è ancora stata comunicata.

Roma - Celle temporalesche in evoluzione tra Lombardia, Triveneto e aree alpine: aria fresca in quota, umidità elevata e vento favoriscono fenomeni intensi. Il Nord Italia resta sotto osservazione per il rapido sviluppo di temporali forti, accompagnati dal rischio di grandine, raffiche di vento e nubifragi localizzati. Le ultime osservazioni radar confermano la formazione di due principali linee temporalesche: una sulla Lombardia, l’altra tra Trentino meridionale, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con fenomeni in possibile estensione nelle ore successive. In diversi settori i temporali stanno assumendo caratteristiche più organizzate, con nuclei intensi e frequente attività elettrica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Nord Italia sotto assedio: temporali violenti, grandine e nubifragi in arrivo

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