Nel Nord Italia, le temperature hanno raggiunto i 36°C, scatenando temporali violenti con grandine nel Nordest. Le condizioni di caldo anomalo favoriscono lo sviluppo di fenomeni meteorologici intensi, con temporali che si sono manifestati in modo improvviso e forte. Le aree più colpite sono quelle vicino alle zone di alta pressione, dove si sono verificati rovesci e grandinate di notevole entità. La situazione rimane sotto osservazione, con previsioni di ulteriori perturbazioni nelle prossime ore.

? Punti chiave Quali città saranno colpite dai temporali con grandine nel Nordest?. Come influenzerà l'anomalia termica lo sviluppo dei fenomeni violenti?. Dove colpiranno i fulmini e i colpi di vento venerdì?. Quando inizierà il calo termico dopo i picchi di calore?.? In Breve Anomalia termica di 8-9°C rispetto alle medie stagionali nel Nord Italia.. Mercoledì 27 picchi di 36°C tra Pavia, Piacenza, Cremona e Modena.. Giovedì 28 temporali previsti tra Dolomiti, Appennino e verso Roma.. Venerdì 29 rischio tuoni e fulmini tra Lombardia, Emilia e Basso Veneto.. Mercoledì 27 maggio 2026, picchi di 36°C tra Pavia, Piacenza, Cremona e Modena: l’allerta meteo riguarda il Nord Italia per l’ondata di calore estrema che precederà i temporali pomeridiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nord Italia sotto l’afa: picchi di 36°C e poi temporali violenti

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METEO – Caldo Africano a 34°C | Arriva la Prima Vera Scaldata Estiva

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