Piemonte nubifragi e grandine | Torino e Cuneo sotto i temporali

Nel Piemonte, temporali con nubifragi e grandine hanno interessato Torino e Cuneo, con le celle temporalesche in movimento verso le zone di pianura. Le aree colpite si estendono dalle valli alle zone più pianeggianti, dove si prevedono possibili allagamenti nelle prossime ore. Le previsioni indicano uno spostamento delle celle verso le zone a sud e a est, con un rischio maggiore nelle aree di pianura soggette a accumuli d’acqua.

? Punti chiave Dove si stanno spostando le celle temporalesche dopo aver colpito le valli?. Quali zone della pianura rischiano gli allagamenti più gravi nelle prossime ore?. Come influenzerà la grandine sulle infrastrutture delle aree pedemontane?. Perché la capacità di drenaggio urbano è sotto pressione a Novara?.? In Breve Varisella registra 25mm di pioggia mentre Lemie segna 10mm di precipitazioni.. Allagamenti stradali segnalati ad Novara causano difficoltà agli spostamenti urbani.. Temporali intensi colpiscono la bassa Valle Po e le Valli di Lanzo.. Monitoraggio radar e satellitare attivo per Alessandria, Asti, Biella e Vercelli.. Piemonte sotto assedio: nubifragi e grandine tra Torino e Cuneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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