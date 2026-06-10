Un professore che ha progettato i primi sistemi di rilevamento segnala che la Regione Puglia ha utilizzato poco i radar disponibili, preferendo acquistarne di nuovi. La dichiarazione si riferisce a un presunto disinteresse nel impiego degli strumenti di sorveglianza già in dotazione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta o sui modelli di radar coinvolti. La questione riguarda l’utilizzo di tecnologie di monitoraggio da parte delle autorità regionali.

Oppure quando, per fronteggiare alcune crisi degli anni Settanta, nonché l’abbandono del nucleare, si costruirono alcune centrali a policombustibile che, con semplici modifiche ai bruciatori, avrebbero potuto generare elettricità da questo o quel combustibile (gas naturale, petrolio, carbone), a seconda della convenienza, e poi, arrivò la sinistra e dispose ogni impedimento per l’uso del carbone? Scelte scriteriate che ogni tanto si fanno a casa nostra, direte. D’accordo sullo «scriteriate», un po’ meno su «ogni tanto», ché l’elenco è ben lungo. Ecco un altro esempio fresco di questi giorni: per misteriosi motivi la Regione Puglia sta smantellando un modernissimo sistema di radar che avrebbe giovato al monitoraggio degli eventi meteorologici. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Non usano i radar, ne comprano un altro»

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