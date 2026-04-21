Nella provincia di Bergamo sono stati segnalati tentativi di truffa che utilizzano il nome di un’associazione di consumatori della Cisl. I falsi operatori invitano le persone a non fornire dati personali o codici, fingendosi rappresentanti ufficiali dell’organizzazione. Le autorità invitano alla massima attenzione per evitare di cadere in queste trappole.

L’ALLARME. Tentativi di truffa in provincia di Bergamo sfruttando il nome dell’associazione di consumatori della Cisl. Tentativi di truffa in provincia di Bergamo sfruttando il nome di Adiconsum. A lanciare l’allarme è la stessa associazione dei consumatori della Cisl, che nelle ultime ore ha raccolto diverse segnalazioni da cittadini contattati da presunti operatori impegnati a proporre offerte per il cambio di gestore energetico o telefonico. Secondo quanto ricostruito, i malintenzionati si presentano come incaricati Adiconsum per convincere le vittime a sottoscrivere nuovi contratti o a fornire dati personali e codici sensibili. Un comportamento che ha insospettito alcuni utenti, i quali si sono rivolti direttamente agli uffici dell’associazione per verificare la veridicità delle richieste.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Truffe, falsi operatori usano il nome di Adiconsum: «Non fornite dati né codici»

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