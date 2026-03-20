Gravidanza e viaggio | meglio fare l’assicurazione? Guida pratica per partire tranquille

La gravidanza è una fase della vita che condiziona inevitabilmente la vita quotidiana delle donne. Sono tanti gli aspetti che risentono dei cambiamenti fisici (e dei relativi sintomi e fastidi ) conseguenza della gestazione. Tra queste c’è anche il viaggiare. Non solo in auto con il “problema” del mettere la cintura di sicurezza, ma anche del decidere se fare l’assicurazione o no. Che si tratti di una vacanza o di un viaggio di lavoro, viaggiare in gravidanza è possibile e sicuro, ma ci sono una serie di elementi cui fare attenzione. Vediamo quali e come gestirli. Quando si può volare in gravidanza. Fonte: iStock Volare in gravidanza non è dannoso né per la madre né per il bambino, a condizione che la gravidanza sia priva di complicazioni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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