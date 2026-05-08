In occasione di eventi sportivi di alto livello, l’abbigliamento degli spettatori segue regole precise che combinano eleganza e praticità. La tendenza attuale privilegia capi in tessuti naturali e tonalità chiare, con un’attenzione particolare alla cura dei dettagli. La scelta dei vestiti si basa su un equilibrio tra rispetto delle norme di eleganza e desiderio di comfort, creando un look adeguato all’atmosfera di questi appuntamenti.

N on è solo una questione di dritti e rovesci: la stagione del grande tennis porta con sé un’etichetta estetica precisa. Che si tratti degli spalti assolati del Foro Italico a Roma o del rigore verde di Wimbledon, assistere a un match richiede un equilibrio sottile tra eleganza e spirito sportivo. Nonostante la libertà della moda contemporanea, il dress code del circuito rimane uno dei più radicati: la parola d’ordine è “sobrietà”, declinata in tonalità pastello o nel bianco più assoluto, evitando eccessi cromatici che possano distrarre l’attenzione dai protagonisti in campo. Game, set, match. Come vestirsi per una partita di tennis. guarda le foto Leggi anche › Al via oggi gli Internazionali d’Italia 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal rigore del total white ai tessuti naturali, ecco la guida pratica per un outfit impeccabile sugli spalti, tra etichetta e voglia di comodità

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