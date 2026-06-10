Non solo Hernandez le 7 coppie di fratelli al Mondiale | le storie dei Bacuna e dei Duarte
Al Mondiale, ci sono sette coppie di fratelli che partecipano con le loro nazionali. Tre di queste coppie giocano per la stessa squadra, mentre le altre quattro sono schierate con nazioni diverse. Tra i nomi più noti ci sono i Bacuna e i Duarte, che rappresentano due paesi differenti. Le partite vedranno queste coppie confrontarsi o condividere il campo, creando situazioni uniche e di grande curiosità.
Fratelli diversi, ovvero quando il Mondiale è un affare di famiglia. L’edizione 2026 del torneo più atteso del globo include, tra i suoi 1248 giocatori, anche 7 coppie di fratelli. Avrebbero dovuto essere otto, ma l’olandese dell’Arsenal Jurrien Timber ha dato forfait lasciando solo il fratello Quentin. Le coppie rimaste sono perfetti esempi di cittadini del mondo: in quattro casi i due fratelli giocano per due nazionali. Ecco chi sono e dove giocano. Guéla e Désiré sono entrambi nati in Francia da madre francese e papà ivoriano, e sono entrambi cresciuti calcisticamente nel Rennes. Solo che Guéla, il maggiore, ha scelto la Costa d’Avorio e Désiré, il minore e più talentuoso, è una delle stelline della Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Willy Monteiro Duarte: la ricostruzione dell'omicidio e dei processi ai fratelli BianchiNella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, in largo Santa Caterina a Colleferro, è stato commesso l'omicidio di Willy Monteiro Duarte.
Celebrate le coppie di sposi nell’ambito della “Fiera dei Pievarini"Anche quest’anno, nel pomeriggio del lunedì successivo alla domenica, si è svolta la cerimonia di celebrazione delle coppie di sposi durante la...
Si parla di: Mondiali 2026, tutte le coppie di fratelli presenti: in 4 non giocano per la stessa nazione.
Non solo Hernandez, le 7 coppie di fratelli al Mondiale: le storie dei Bacuna e dei DuarteTre coppie giocano per la stessa nazionale, 4 invece scenderanno in campo sotto bandiere diverse. Potevano essere 8 se non fosse arrivato in extremis il forfait di Jurrien Timber per l'Olanda ... msn.com
Fratelli mondiali, ma non sempre compagni: solo tre coppie giocheranno per la stessa nazioneFratelli nella vita, avversari in campo. I Mondiali sono (anche) un affare di famiglia. Delle sette coppie presenti però, solo tre giocheranno per la stessa Nazione. C'è la Francia del duo Hernandez, ... msn.com