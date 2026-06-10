Al Mondiale, ci sono sette coppie di fratelli che partecipano con le loro nazionali. Tre di queste coppie giocano per la stessa squadra, mentre le altre quattro sono schierate con nazioni diverse. Tra i nomi più noti ci sono i Bacuna e i Duarte, che rappresentano due paesi differenti. Le partite vedranno queste coppie confrontarsi o condividere il campo, creando situazioni uniche e di grande curiosità.

Fratelli diversi, ovvero quando il Mondiale è un affare di famiglia. L’edizione 2026 del torneo più atteso del globo include, tra i suoi 1248 giocatori, anche 7 coppie di fratelli. Avrebbero dovuto essere otto, ma l’olandese dell’Arsenal Jurrien Timber ha dato forfait lasciando solo il fratello Quentin. Le coppie rimaste sono perfetti esempi di cittadini del mondo: in quattro casi i due fratelli giocano per due nazionali. Ecco chi sono e dove giocano. Guéla e Désiré sono entrambi nati in Francia da madre francese e papà ivoriano, e sono entrambi cresciuti calcisticamente nel Rennes. Solo che Guéla, il maggiore, ha scelto la Costa d’Avorio e Désiré, il minore e più talentuoso, è una delle stelline della Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Hernandez, le 7 coppie di fratelli al Mondiale: le storie dei Bacuna e dei Duarte

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