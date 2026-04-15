Celebrate le coppie di sposi nell’ambito della Fiera dei Pievarini

Anche quest’anno, nel pomeriggio del lunedì successivo alla domenica, si è svolta la cerimonia di celebrazione delle coppie di sposi durante la “Fiera dei Pievarini”. L’evento ha coinvolto diversi matrimoni, con le coppie che hanno partecipato alla cerimonia ufficiale nel contesto della fiera. La manifestazione si svolge tradizionalmente in questa giornata, attirando i partecipanti e gli spettatori presenti alla fiera.

Anche quest’anno nel pomeriggio della cosiddetta "Fiera dei Pievarini", nel lunedì dopo la domenica della Libertà, nella chiesa parrocchiale di Pieve Fosciana, si è svolta l’annuale festa degli sposi, denominata anche festa dell’Annunziata, giunta alla XXXIV edizione, da quando prese avvio da una proposta dell’allora pievano monsignor Lorenzo Angelini. Una significativa cerimonia legata all’altare della Santissima Annunziata, attribuito alla scuola di Andrea della Robbia, presente nella chiesa plebanale. Un tempo era, infatti, l’altare dove si celebravano tutti i matrimoni di Pieve, ma anche adesso, al termine del rito, non viene dimenticato dagli sposi novelli ed è oggetto di venerazione in tutti gli eventi matrimoniali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celebrate le coppie di sposi nell’ambito della “Fiera dei Pievarini" Un cold case nell’Archivio della Biblioteca Angelo Mai, Buzzetti: “L’altra copia dei Promessi Sposi”“In questo volume ho raccolto i risultati emersi da una ricerca d’archivio che mi ha portato a effettuare due scoperte incredibili”. Leggi anche: Oggi 23 gennaio, Sposalizio di Maria Giuseppe: un esempio per tutte le coppie di sposi