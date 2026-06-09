Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, in largo Santa Caterina a Colleferro, è stato commesso l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. L'evento ha suscitato grande attenzione pubblica e ha portato all'apertura di processi contro i fratelli Bianchi, accusati di aver partecipato all'aggressione. La ricostruzione dei fatti si basa su testimonianze e indagini che hanno ricostruito l'aggressione e le responsabilità dei coinvolti.

Cosa è successo quella notte A Colleferro si incontrano le comitive delle zona a cavallo fra le province di Roma e Frosinone. Ci sono diversi locali. La notte della tragedia inizia in uno di questi. Al Due di Picche intorno alle 23 e 30 ci sono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, noti nella zona per risse e pestaggi, e Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, arrivati separatamente. A un altro tavolo c'è una comitiva di Paliano il paese di Willy Monteiro con Federico Zurma e alcune ragazze. Queste sono prese di mira, vengo spostate le loro sedie in malo modo per entrare in bagno. I Bianchi se ne vanno mentre Pincarelli resta eimportuna una ragazza della comitiva. All’1 e 30 Federico Zurma e Alessandro Rosati si fanno dire dalle ragazze chi le ha importunate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Willy Monteiro Duarte: la ricostruzione dell'omicidio e dei processi ai fratelli Bianchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OMICIDIO WILLY MONTEIRO : SONO BASTATI 40SECONDI INTERVISTA AD UNO DEI PROTAGONISTI DEL FILM.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Omicidio Willy Monteiro Duarte, ergastolo per Gabriele Bianchi: lui chiede la giustizia riparativa, per l'amministrazione penitenziaria è pericoloso

Omicidio di Willy Monteiro Duarte, Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo nel processo di appello terGabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo in via definitiva nel processo di appello ter per l’omicidio di un giovane di 21 anni.

Temi più discussi: Omicidio di Willy Monteiro Duarte, Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo nel processo di appello ter; Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte nel terzo processo d'appello; Omicidio di Willy Monteiro Duarte. Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo; Omicidio Willy Monteiro Duarte, ergastolo per Gabriele Bianchi: lui chiede la giustizia riparativa, per l'amministrazione penitenziaria è pericoloso.

Pestaggio e omicidio di Willy Monteiro Duarte, condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi nel terzo processo d'appello. Il fratello Marco ha già ricevuto la medesima pena in modo definitivo x.com

Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte nel terzo processo d’appelloLunedì la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha condannato all’ergastolo Gabriele Bianchi, giudicato colpevole insieme a suo fratello Marco dell’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, compiuto a ... ilpost.it

Gabriele Bianchi, ergastolo confermato in appello-ter per l'omicidio di WillyLa Corte d'Assise d'Appello di Roma conferma l'ergastolo per Gabriele Bianchi nel processo-ter sull'omicidio di Willy ... it.blastingnews.com