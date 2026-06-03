Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un uomo di 22 anni nei pressi di una discoteca dell’Oltrepò Pavese nella notte tra sabato e domenica. La giovane ha raccontato di aver ballato con l’uomo prima di essere costretta a subire atti sessuali. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una ragazza di 16 anni ha denunciato di aver subìto una violenza sessuale da un giovane di 22 anni nei pressi di una discoteca dell’ Oltrepò Pavese nella notte tra sabato 30 maggio e domenica. La notizia è emersa nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno, quando la famiglia si è recata dai carabinieri per formalizzare la denuncia. Il 22enne, di origini straniere e residente nella zona, è stato identificato dagli inquirenti e risulta ora indagato per violenza sessuale. L’uomo respinge le accuse, sostenendo che la minorenne avesse prestato il proprio consenso. Il racconto della minorenne. Secondo quanto ricostruito finora, i due si erano incontrati quella sera all’interno del locale, sulla pista da ballo, dove avevano ballato insieme e, stando a quanto trapelato, consumato diversi alcolici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’ha fatto in discoteca”. L’orrore su una 16enne: “Prima abbiamo ballato, poi mi ha costretta…”

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