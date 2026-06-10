Morgan Riddle ha annunciato di aver deciso di non frequentare più atleti, dopo aver scritto una lista di 33 requisiti non negoziabili. La decisione arriva dopo quasi sei anni di relazione con il tennista Taylor Fritz, conclusasi recentemente. Riddle ha dichiarato che non intende più entrare in relazione con professionisti dello sport, sottolineando di aver stabilito criteri stringenti per le sue future scelte sentimentali. La relazione con Fritz si è interrotta recentemente.

Dopo quasi sei anni di relazione e una vita trascorsa a bordo campo per sostenere il tennista Taylor Fritz, l’influencer Morgan Riddle chiude definitivamente il capitolo sentimentale legato agli sportivi professionisti. La rottura tra i due ventottenni, avvenuta ad aprile e confermata in esclusiva dalla rivista People, segna l’inizio di una nuova fase per la creatrice di contenuti, che ha voluto mettere in chiaro una regola imprescindibile per il suo futuro: il prossimo partner non dovrà in alcun modo essere uno sportivo. Il veto sugli atleti e i requisiti per il futuro. In una recente intervista rilasciata a Elle, Riddle ha tracciato il profilo per le sue prossime relazioni, elencando una serie di caratteristiche specifiche e lontane dalle dinamiche del circuito agonistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi fidanzerò mai più con un atleta, ho fatto una lista di 33 punti non negoziabili con i requisiti necessari”: l’annuncio di Morgan Riddler dopo la rottura con il tennista Taylor Fritz

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