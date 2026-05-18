Martedì 19 maggio, nel secondo episodio di Belve Crime su Rai 2, è stato ospite Raffaele Sollecito. Durante l’intervista, ha affermato che molte persone credono ancora che sia stato lui a uccidere Meredith Kercher. Ha anche parlato della rottura con Amanda Knox, affermando che gli ha causato sofferenza. Lo spinoff del programma condotto da Francesca Fagnani si concentra su storie legate a fatti di cronaca e procedimenti giudiziari.

Raffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 19 maggio. Accusato insieme ad Amanda Knox del delitto di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa il primo novembre del 2007 a Perugia, Sollecito fu definitivamente assolto dopo una lunga vicenda giudiziaria durata otto anni. “Moltissime persone credono che io abbia pagato troppo poco – afferma Sollecito a Francesca Fagnani – Il 70 per cento crede che io sia colpevole”. Una vicenda che ha avuto delle ripercussioni sia sulla sua vita privata che professionale: “Ci sono state aziende che mi hanno stracciato il contratto dopo avermelo fatto firmare, appena hanno scoperto la vicenda che mi riguardava”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Raffaele Sollecito a Belve Crime: “Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrire”

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