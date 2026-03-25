C' è un motivo per cui Morgan Freeman non toglie mai gli orecchino d' oro E ha più a che fare con una leggenda piratesca che con lo stile

L’attore americano indossa due orecchini d’oro, tornati di moda a Hollywood, ma la sua scelta ha origini diverse. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un’antica tradizione marinara che ha assunto una funzione di protezione personale. Freeman non li toglie mai, mantenendo questa usanza come un piano di emergenza, piuttosto che come un semplice accessorio di stile.

Per anni li abbiamo considerati esattamente questo: un vezzo di stile. Un dettaglio perfettamente in linea con il suo modo di stare al mondo, elegante ma mai rigido, capace di farsi notare senza fare il minimo sforzo (che è poi la vera definizione di cool). D’altronde, Freeman è uno di quegli attori che possono passare da Seven a fare letteralmente Dio in Una settimana da Dio senza che nessuno trovi la cosa strana. Gli orecchini? Parevano un dettaglio trascurabile, parte del pacchetto insomma. Poi arrivano i cicli della moda, e con loro i nuovi giovani di Hollywood. L’orecchino a cerchio torna protagonista, sfoggiato con convinzione dai bellissimi e dannati (si fa per dire) Paul Mescal o Jacob Elordi tra set in costume e red carpet. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - C'è un motivo per cui Morgan Freeman non toglie mai gli orecchino d'oro. E ha più a che fare con una leggenda piratesca che con lo stile Articoli correlati Copia lo stile delle celeb con lo stivaletto fluffy, a prezzo mini, che non passa mai di modaSe dovessimo eleggere la calzatura regina dell’inverno, quella che unisce il comfort di una pantofola al glamour delle passerelle, non avremmo... Leggi anche: Chi è Matteo Trullu, il vincitore di The Voice Kids 2026 che ha conquistato tutti con “Maniac”. La rivincita in diretta: “Dicevano che con la musica non avrei mai potuto fare niente”